Махачев переехал Волкановски в первом раунде! Ислам — король UFC в лёгком весе

В Абу-Даби завершился один из крупнейших турниров по смешанным единоборствам — UFC 294. В главном событии вечера сошлись действующий чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев и обладатель титула в полулёгком дивизионе Алекс Волкановски.

Это вторая встреча между бойцами. В феврале этого года Махачев и Волкановски уже встречались в рамках турнира UFC 284, и там россиянин одержал победу единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона. Бой получился близким и оставил вопросы, что признавал и сам Махачев. Однако возможность реванша выпала неожиданным образом. Ислам должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но бразилец выбыл из-за серьёзного рассечения, и за 12 дней до боя на замену вышел Волкановски. Интриги в этом противостоянии на бумаге было даже больше.

Алекс после поражения от Махачева успел вернуться в свой дивизион и отбился с Яиром Родригесом, который был временным чемпионом. В итоге Волкановски без проблем разобрался с мексиканцем, победив техническим нокаутом в третьем раунде. После этого австралиец перенёс операцию на локте и потратил несколько недель на восстановление. На этом фоне согласие биться с Махачевым вызывало определённые вопросы, но сам Волкановски был максимально в себе уверен и даже строил планы по дальнейшей защите поясов в двух дивизионах.

Ислам занял центр октагона с первых минут и постепенно поджимал соперника, периодически постреливая киками по этажам. Через минуту Махачев попробовал пройти в ноги, но в итоге бойцы оказались в клинче у сетки. У российского бойца проходили хорошие удары коленями в корпус.

А потом случился настоящий взрыв! Ислам нашёл дистанцию и зарядил шикарный хай-кик. Алекс успел подставить руку, но удар был настолько сильным, что австралиец закачался и начал заваливаться. Махачев набросился на Волкановски и жестоко забил его в граунд-энд-паунд.

Роскошный финиш от Махачева, который снимает абсолютно все вопросы относительно того, кто является королём лёгкого веса. Вторая защита титула от россиянина, и это было шикарно.