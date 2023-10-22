Усман поделился мнением о причинах, которые привели к поражению от Чимаева

Нигерийский боец Камару Усман поделился мнением насчёт своего отношения к бою с непобеждённым в UFC Хамзатом Чимаевым.

«Я думал, что встану с дивана через 10 дней и буду сражаться с таким молодым, голодным быком, как этот, который большой и сильный, и у которого было полтора года, чтобы по-настоящему вырасти в этой весовой категории – а я этого не сделал. Я не доверял своей форме. Я чемпионский боец, и нельзя начинать поединок так медленно. Дайте мне пару дополнительных раундов, думаю, мир знает, каким мог бы быть итог», – сказал Усман после боя с Чимаевым.

Напомним, Усман и Чимаев провели поединок в рамках турнира UFC 294, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ). Бой продлился все три раунда и завершился победой Хамзата решением большинства судей.