Чимаев победил Усмана судейским решением на UFC 294

Завершился соглавный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ), между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, которые выступают в средней весовой категории (до 84 кг). Победу большинством судейских голосов одержал Хамзат Чимаев.

В первом раунде Хамзат Чимаев имел заметное преимущество и несколько раз переводил Усмана на канвас. Большую часть второго раунда бойцы провели в стойке, периодически нанося удары по корпусу, однако к концу раунда Чимаеву удалось перевести борьбу в партер. Половину третьего раунда Усман и Чимаев провели в стойке, периодически опускаясь на канвас.

Напомним, в главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.