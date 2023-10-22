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Хамзин: у Чимаева большое будущее, пиар-машина UFC сделает свое дело

Хамзин: у Чимаева большое будущее, пиар-машина UFC сделает свое дело
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Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин поделился мнением о перспективах Хамзата Чимаева в промоушене UFC, высказав свои соображения о ходе боя против Камару Усмана, который состоялся на ивенте UFC 294.

«Хороший первый раунд для Чимаева: он знатно потаскал Камару Усмана. Я ожидал немного большего от обоих бойцов.

В третьем раунде я увидел Камару в деле, Чимаеву было сложно. Видно, что у Хамзата есть проблемы с опытом, но он голодный и он по-своему хорош. У Чимаева большое будущее в UFC: пиар-машина этой лиги сделает свое дело!», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бой против Усмана стал для Чимаева седьмым в UFC и 13-м в профессиональной карьере, все поединки он завершил победами.

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