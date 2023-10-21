Хамзат, что это было? Чимаев в максимально невнятном стиле одолел Усмана

Камару сам не верил, что ему будет так легко в стойке.

В Абу-Даби завершается турнир UFC 294. В соглавном событии вечера состоялся претендентский бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и экс-чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом.

Хамзат вернулся в клетку после годичного простоя. Борз ураганом залетел в UFC, установив всевозможные рекорды лиги. За два месяца Чимаев одержал три досрочные победы, две из которых забрал с промежутком в десять дней. После этого Хамзат испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего больше года не выступал и думал о завершении карьеры. Но он сумел вернуться в бои, снёс Ли Джинлианга, зарубился с Гилбертом Бёрнсом и уничтожил Кевина Холланда. К поединку с Усманом Хамзат подошёл с рекордом 12-0 и в статусе одной из главных восходящих звёзд лиги. Изначально Чимаев должен был драться с Пауло Костой, но бразилец выбыл с поединка, а на замену вышел Камару Усман.

Нигерийский кошмар не нуждается в особых представлениях. Долгое время Камару был доминирующим чемпионом в полусреднем весе, но в последних двух поединках проиграл Леону Эдвардсу, утратил титул и не сумел его вернуть. Понимая, что следующий титульный шанс он быстро не получит, Камару принял бой с Чимаевым в среднем весе. Перед поединком президент UFC Дана Уайт заявил, что победитель станет следующим соперником действующего чемпиона лиги – Шона Стрикленда.

После размена фронт-киками Чимаев тут же в своём стиле бросился в ноги Усману. Камару пытался выстоять, но с мощью Хамзата нигериец не справился. Борз завалил соперника на землю и тут же захватил спину Усмана. Камару попал в неудачное положение, Чимаев обрушивал удары по нигерийцу, при этом постоянно угрожая удушающим приёмом. Камару предпринял попытку подняться в стойку и выйти из неудачной позиции, но Чимаев крепко заправил ноги и никуда не отпускал оппонента. Борз наносил ущерб, но Усман сумел додержаться до перерыва.

Второй раунд бойцы начали осторожно, практически минуту они провели в стойке без ударов, раздёргивая друг друга. Хамзат пытался теснить нигерийца, разменивались бойцы одиночными ударами. Во второй половине раунда уже Камару стал работать первым номером, несколько раз хорошо зацепил он Чимаева боковыми ударами. За 40 секунд до конца пятиминутки Хамзат всё же совершил тейкдаун, но развить успех не сумел: Усман сковал Борза в партере.

Третий раунд Чимаев решил начать с прохода в ноги, но Камару спокойно отзащищался. В середине раунда бойцы стали размениваться в стойке, Чимаев дал работать сопернику первым номером, и нигериец этим пользовался: несколько неплохих эпизодов провёл Камару, перебивал Усман оппонента и, казалось, даже сумел потрясти Чимаева. Но на это Хамзат ответил очередным проходом в ноги, и на этот раз Борз перевёл Усмана в партер и закрепился в диагональном контроле. Никуда не торопился Чимаев, старался улучшить позицию, но Усман не давал это сделать. За 25 секунд до конца Камару поднялся в стойку, а закончили поединок бойцы разменом в стойке.

В итоге бой дошёл до судейского решения. 29-27, 29-27, 28-28 — Хамзат одержал победу большинством судейских голосов. Чимаев провёл не самый удачный бой, но всё же забрал победу и остаётся непобеждённым бойцом. Но хватит ли такого выступления, чтобы получить титульный бой против Шона Стрикленда — большой вопрос.