Немков: Чимаев задышал в третьем раунде. Неизвестно, что было бы в пятираундовом бою

Боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) Вадим Немков высказал предположение, что результат боя Хамзата Чимаева и Камару Усмана мог бы быть иным, если бы поединок продолжался пять раундов, а не три.

«Ожидал, что бой Усмана и Чимаева получится более динамичным. Второй раунд получился вялым. И я ждал большего от Хамзата. Плюс в концовке третьего раунда он задышал, устал. В пятираундовом бою неизвестно, чем бы всё закончилось», — сказал Немков в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, на UFC 294 Чимаев одержал победу над Усманом согласно судейскому решению. На его счету 7 поединков в промоушене, все он завершил своей победой.