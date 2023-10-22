Махно предположил, что Алискеров мог бы стать следующим соперником Чимаева

Российский боец смешанных единоборств Алексей Махно поделился мнением, что Икрам Алискеров мог бы стать хорошим соперником для Хамзата Чимаева, который накануне победил Камару Усмана в рамках турнира UFC 294.

«Алискеров – действительно подрастающая угроза среднего дивизиона. У него большой бэкграунд в любителях, он очень ярко себя проявляет в профессионалах. Икрам выиграл второй бой подряд нокаутом в первом раунде, при этом чувствует себя очень уверенно. Может спокойно прыгнуть с коленом, сделать разножку. Навыки у Икрама действительно очень хорошие, потенциал сумасшедший.

Думаю, его качнут в медиапространстве, сам он тоже проделает эту работу. У них есть история с Хамзатом, они встречались, Чимаев в той встрече одержал победу. Но сейчас в плане медиа и звёздности это несопоставимые величины. В целом в недалёком будущем – почему нет? Если они продолжат побеждать в доминирующей манере, то можно раскачать реванш, имея к этому предпосылки. UFC может правильно преподнести это, будет интересно», — сказал Махно в интервью «РБ Спорт»

Напомним, Алискеров и Чимаев ранее встречались на турнире Brave в 2019 году, тогда Чимаев победил нокаутом в первом раунде. На счету Алискерова три поединка в промоушене UFC, во всех он одерживал досрочные победы.