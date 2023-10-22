Чимаеву рано биться за пояс UFC. В бою с ветераном без лагеря Борз провалился

21 октября прошёл долгожданный турнир UFC 294, которого с особым интересом ждали в России. В соглавном событии вечера непобеждённый Хамзат Чимаев сошёлся с бывшим чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом. В этом поединке должен был определиться новый претендент на титул в среднем дивизионе.

Многие ждали от Чимаева тотального доминирования, потому что Усман, несмотря на громкое имя и множество регалий, выходил без полноценного лагеря, с подозрениями на различные травмы и впервые бился в среднем весе. В итоге же победа Хамзата оставила смешанные чувства. С одной стороны, он, как и обещал, доминировал в борьбе. Впервые в карьере Камару испытывал огромные трудности с тем, чтобы просто попытаться защититься от тейкдаунов, и в первом раунде экс-чемпиона заставили просто выживать. Однако сложно объяснить, что происходило дальше.

Чимаев после боя предположил, что сломал правую руку в первом раунде. Предположил, это пока не подтверждённая информация. Этим Хамзат оправдывает тот факт, что во втором и третьем раунде бороться не получалось: «Я доминировал над этим парнем в первом раунде, и на последней минуте, похоже, я сломал руку. После этого было трудно бороться и удерживать его внизу, потому что я не мог использовать правую руку, и мы видели, что случилось. Может быть, она сломана, а может быть, нет, но я чувствую сильную боль. Я не знаю. Мне плевать. Главное, мою руку подняли. Усман – отличный боец, и я счастлив, что выиграл бой. В моём сердце сейчас много всего, так что извините, ребята».

На самом деле больше вопросов вызвал не тот факт, что после первой пятиминутки Хамзат перестал бороться, а его физическая подготовка. Чимаев очень сильно замедлился, начал застаиваться. Во втором раунде Усман ещё опасался борьбы соперника и не лез на рожон, но даже в таких перетыкиваниях неплохо попадал на руках, а в третьем раунде и вовсе доставил кучу неприятностей Хамзату. Чеченский боец буквально выживал до гонга и искал спасения в партере.

В итоге, конечно, Чимаев сохранил «0» в графе поражений, победил решением большинства судей, но оставил, мягко говоря, странное впечатление. Он дрался с бойцом без лагеря, но серьёзно уступил ему в кардио. Хамзату сильно повезло, что это был не пятираундовый поединок, потому что это могло очень плохо закончиться. А ведь Усман рассказал, что в UFC предлагали провести пять раундов, но он отказался, а теперь жалеет.

По плану у Чимаева дальше титульный бой с Шоном Стриклендом. Но не рано ли сейчас давать Борзу такую возможность? У него в карьере два боя с соперниками из топ-5, и в обоих он принимал серьёзный урон и испытывал колоссальные проблемы. При том, что в одном из этих боёв ему противостоял боец без лагеря, который влетел в этот поединок чуть ли не прямиком с недели мод. Такое выступление можно назвать провальным. Как минимум относительно ожиданий, которые сам Хамзат и завысил.

Что будет в пятираундовом поединке, если за полноценный лагерь Чимаев недобрал кардио даже на полтора раунда? Что будет в бою с тем, кто сможет перетерпеть агрессивные атаки чеченца в первом раунде, а потом будет сам атаковать? Тот же Стрикленд, как мы убедились, мастер в том, чтобы разрушить стиль соперника. И теперь постфактум есть вопросы, выстоял бы Чимаев в бою с тем же Пауло Костой, которого тоже сложно перевести, и который может разрядиться серией ударов потяжелее, чем у Усмана.

У Хамзата много пробелов и сейчас он не выглядит готовым претендентом на титул чемпиона. Борзу и его тренерам однозначно есть, над чем поработать в ближайшие месяцы.