«Когда ИИ начёт судить бои?» Гэтжи раскритиковал счёт в бою Усман — Чимаев

Двукратный претендент на титул UFC американец Джастин Гэтжи прокомментировал результат претендентского поединка в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который состоялся вчера, 21 октября.

Напомним, поединок бойцов стал соглавным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева раздельным судейским решением (29-27, 29-27, 28-28) по итогам трёх раундов.

«Возможно, это не было 10-8, но я не могу понять, как мы дважды получили 29-27? 10-8… Уберите к чёрту этих парней оттуда. Когда ИИ начнёт судить бои? Люди некомпетентны», — написал Гэтжи в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров назвал главную ошибку Чимаева в последних боях.