Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров назвал главную ошибку Чимаева после UFC 294

Тактаров назвал главную ошибку Чимаева после UFC 294
Комментарии

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал выступление непобеждённого средневеса Хамзата Чимаева на турнире UFC 294, состоявшегося 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Чимаев встретился с вышедшим на коротком уведомлении нигерийским экс-чемпионом Камару Усманом и победил раздельным решением по итогам трёх раундов.

«Хамзат идет тяжело. Он начинает работать в обмен ударами, потому что характер толкает его на это. При этом в партере он сильнее всех. Мне кажется, ему надо больше делать акцент на партер. Однако последние бои он проводит не очень аккуратно», – приводит слова Тактарова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Усман поделился мнением о причинах, которые привели к поражению от Чимаева.

Материалы по теме
Усман поделился мнением о причинах, которые привели к поражению от Чимаева
Материалы по теме
Чимаеву рано биться за пояс UFC. В бою с ветераном без лагеря Борз провалился
Чимаеву рано биться за пояс UFC. В бою с ветераном без лагеря Борз провалился
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android