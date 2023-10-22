Тактаров назвал главную ошибку Чимаева после UFC 294

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал выступление непобеждённого средневеса Хамзата Чимаева на турнире UFC 294, состоявшегося 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Чимаев встретился с вышедшим на коротком уведомлении нигерийским экс-чемпионом Камару Усманом и победил раздельным решением по итогам трёх раундов.

«Хамзат идет тяжело. Он начинает работать в обмен ударами, потому что характер толкает его на это. При этом в партере он сильнее всех. Мне кажется, ему надо больше делать акцент на партер. Однако последние бои он проводит не очень аккуратно», – приводит слова Тактарова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Усман поделился мнением о причинах, которые привели к поражению от Чимаева.