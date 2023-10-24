«Почему бы Фьюри не сыграть в футбол с Роналду?» Мехонцев — о дебюте Нганну в боксе

Российский боксёр, победитель Олимпиады-2012 Егор Мехонцев высказался о предстоящем поединке между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Он пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Нганну идёт драться в другой вид спорта с одним из лучших боксёров. Тогда почему бы Фьюри не попробовать себя в баттле с Криштиану Роналду, Роналдиньо или Мбаппе? Или не сыграть с Леброном Джеймсом в баскетбол? Это разные лиги. Разные виды спорта. Разная динамика, глазомер разный. Если ты хорош в математике, наверное, ты не будешь успевать в гуманитарных науках», — сказал Егор Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну: