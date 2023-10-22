Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну. Цыганский король вырубит экс-чемпиона UFC? LIVE

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер. В карде значится поединок боксёра из России. Арсланбек Махмудов (17-0, 16 KO) будет биться с Агроном Смакичи (19-2, 17 KO). Оба обладают серьёзной нокаутирующей мощью, поэтому попытаются завершить поединок досрочно. А в главном событии вечера будут сражаться Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Хищник дебютирует в профессиональном боксе против непобеждённого британского чемпиона.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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❌ «Это тормозит развитие бокса». Беленький — о поединке Фьюри и Нганну
Один из ведущих российских экспертов в мире бокса Александр Беленький высказался о поединке между чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Это тормозит развитие бокса. С Мейвезером дрался Пол. И все эти случаи очень сильно работают против молодых боксёров. Такие парни год за годом работают, терпеливо идут к бою за титул. А тут кто-то приходит из другого вида спорта и получает всё так и сразу. Это несправедливо абсолютно.
Понимаю, что этот бой принесёт деньги. Но, по мне, этого Пола должны сдуть так, чтобы его краном поднимали с ринга. Нужен большой случай, чтобы публика от этих боёв отказалась. Полное безобразие, что сейчас они так популярны», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
📣 Рикки Хаттон сделал прогноз на поединок Фьюри и Нганну
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях боксёр Рикки Хаттон, поделился ожиданиями от поединка бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри.
«Фрэнсис Нганну — один из самых опасных людей в спорте. Можно заметить, что он убийственный панчер, у него массивные ноги, массивное телосложение, он очень сильно бьёт. Кто бы что ни говорил, если Нганну попадёт по Тайсону Фьюри, он нокаутирует его, но не думаю, что это ему удастся.
У Тайсона поставленный удар, способности, рост и размах рук, а у Фрэнсиса Нганну никогда не было опыта в профессиональном боксе. Вопрос заключается в том, сможет ли Тайсон держаться на достаточном расстоянии или сможет ли Нганну нанести удар, чтобы нокаутировать его. Всё это и делает бой захватывающим.
Если Тайсон разойдётся и перебоксирует его, мы скажем, что знали, что это произойдёт. Однако, если Нганну нанесёт удар, мы не сможем найти себе места и наши челюсти упадут на пол. Он уникальный!» — сказал Хаттон в интервью Mighty Tips.
🍫 Диетолог Тайсона Фьюри рассказал о питании боксёра перед боем с Нганну
Джордж Локхарт, диетолог Тайсона Фьюри, рассказал о подготовке боксёра-тяжеловеса к поединку против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
«Я бы сказал, что прямо сейчас он находится на 3500 калориях в день, но это зависит от ситуации. По мере приближения к бою его работоспособность, очевидно, начинает расти. В две последние перед боем недели он, вероятно, будет есть по 5000–6000 калорий. Его вес будто бы уменьшается ближе к поединку», — приводит слова Локхарта Daily Star со ссылкой на Betway.
🔥 Бернард Хопкинс сказал, как закончится бой Фьюри — Нганну
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы легендарный американец Бернард Хопкинс высказался о поединке между чемпионом в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Это не более чем гонорар для Тайсона Фьюри. И я поставлю всё, что захочу, на него. Это развлечение высокого уровня, и всё благодаря Тайсону Фьюри. Фьюри победит нокаутом в пределах пяти раундов», — сказал Хопкинс в подкасте Джо Рогана.
😂 «Сбросил 68 кг». Фьюри иронично высказался о подготовке к бою с Нганну
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о подготовке к поединку с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Буду ли я боксировать с ним? Нет, я попытаюсь нокаутировать его. Если представится возможность, я нокаутирую его в первом раунде, а если нет, то позже. Не забывайте, у нас десять раундов, по три минуты.
Я тренируюсь уже 12 недель, хотя обычно тренируюсь пять-шесть недель. Я не выступал с прошлого года. Я похудел на 68 кг за четыре недели благодаря кетодиете», — сказал Фьюри в интервью Дереку Чисоре.
😤 «Майк Тайсон, ты предатель». Отец Фьюри — о том, что Тайсон тренирует Нганну
Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, поделился своим мнением о фигуре Майка Тайсона, который готовит бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с боксёром-тяжеловесом.
«Майк Тайсон, я поднимусь на вершину, а ты предатель. Я собираюсь сказать ему об этом в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Смотрите, он [Тайсон Фьюри] не сделает ни одного шага назад», — сказал Фьюри-старший в интервью Youtube-каналу Fight Hub TV.
Где смотреть турнир с главным боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри
В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера.
😱 Тайсон Фьюри рассказал, сколько боёв планирует провести после поединка с Нганну
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что после поединка с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну планирует подписать контракт ещё на десять боёв.
«Я собираюсь подписать ещё один контракт на десять боёв. Собираюсь попробовать свои силы и посмотреть, с кем я смогу заключить выгодную сделку ещё на десять поединков. А какие могут быть варианты? Я выйду на пенсию, и у меня много денег, много достижений. Но мне 35. В боях я чертовски счастлив. Это всё, что я когда-либо делал. Так что было бы глупо сейчас отказываться от этого, учитывая, что я зарабатываю миллионы долларов и получаю от этого массу удовольствия», — приводит слова Фьюри ESPN GB.
Когда пройдёт турнир с главным боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри
Боксёрский вечер с главным боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт турнира запланирован на 18:00 по московскому времени.
🤔 Тайсон Фьюри рассказал, чем Нганну в лучшую сторону отличается от Усика
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о предстоящем поединке с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По мнению Фьюри, бой с Нганну для него сложится тяжелее, чем противостояние с украинцем Александром Усиком.
«Я полагаю, что в следующую субботу мне предстоит иметь дело с гораздо более опасным соперником. Более опасным, чем тот, который у меня будет в поединке за бесспорный титул. Потому что Фрэнсис крупнее, сильнее и обладает нокаутирующей мощью. Как мы видели, на самом деле Александр Усик не наносит большого вреда соперникам, которых бьёт. Можно было бы позволить Усику ударить тебя по голове, и он поставит тебе фингал под глазом. Но если позволить Нганну ударить тебя по голове, он, вероятно, расшатает тебе мозги», — приводит слова Фьюри ESPN GB.
Полный кард турнира
- Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну;
- Фабио Уордли – Дэвид Аделейе;
- Джозеф Паркер – Саймон Кин;
- Карлос Такам – Мартин Баколе;
- Арсланбек Махмудов – Агрон Смакици.