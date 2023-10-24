«Это было его самым слабым местом». Джо Роган — о компоненте, который улучшил Махачев

Известный комментатор UFC Джо Роган комплиментарно высказался о российском чемпионе промоушена в лёгком весе Исламе Махачеве. На турнире UFC 294 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски.

«Помните, ударка была его самым слабым местом. Но теперь, чёрт возьми, она самая опасная. Ты нокаутировал Волкановски? Вот же чёрт!» — сказал Роган в подкасте PowerfulJRE в YouTube.

UFC 294 состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок между Махачевым и Волкановски был реваншем. Ислам одержал победу в первом раунде, попав по сопернику хай-киком и принявшись добивать его. Вскоре рефери остановил бой. В первом противостоянии победу добыл также российский спортсмен.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: