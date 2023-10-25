Кормье объяснил, почему Волкановски неправильно защитился от хай-кика Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал результат титульного реванша в лёгком дивизионе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

«У вас должно быть задействовано две руки. Меня потрясали хай-киком. Когда Джонс бил меня хай-киком, я использовал в том числе и правую руку [для защиты от правой ноги], которая была направляющей.

Эта рука уводит ногу от вас, и тем самым вы не даёте ноге обвести вашу голову. Или сломать вашу [левую] руку. Вы не можете принимать такой удар одной рукой», — сказал Кормье в эфире ESPN.