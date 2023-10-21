Волкановски отреагировал на досрочное поражение Махачеву

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски, сегодня, 21 октября, проигравший в реванше с россиянином Исламом Махачевым, прокомментировал результат поединка.

Напомним, Махачев потряс Волкановски хай-киком в первом раунде, и после добивания у сетки рефери остановил поединок.

«Отличный удар ногой. Это поражение, это всегда трудно. Он – великий чемпион. Но я всегда возвращаюсь. Хочу сказать UFC, я ненавижу простаивать. Буду рад вернуться в январе. Ещё раз отдаю должное Исламу. Всё, что я хочу – это драться почаще», — сказал Волкановски после выступления.

Поражение от Махачева стало для 35-летнего Волкановски вторым в UFC и третьим — в профессиональной карьере.