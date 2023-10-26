Сидельников: буду поддерживать Асбарова в бою с Папиным

Известный российский боец Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка между российскими боксёрами первого тяжёлого веса Сосланом Асбаровым (4-0, КО 1) и Алексеем Папиным (15-1, КО 14):

«Это будет зрелищный поединок. Постараюсь приехать на этот бой. Буду поддерживать Сослана, потому что я с ним тренировался, он помогал мне готовиться к моему дебюту по боксу на Ural FC в Перми. Думаю, и я ему чем-то помог. Вообще буду болеть за красивый бокс, но в душе Сослан мне будет поближе. Я с ним знаком, а с Алексеем не удавалось [пересечься]. Тяжело давать прогноз на этот бой, потому что встретятся два больших профессионала. Думаю, будет интересно», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.