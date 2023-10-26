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Том Аспиналл дал категоричный прогноз на свой бой с Сергеем Павловичем

Том Аспиналл дал категоричный прогноз на свой бой с Сергеем Павловичем
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Британский боец UFC Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории промоушена (до 120 кг), высказался о предстоящем поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Он состоится на UFC 295.

«Я действительно считаю, что Павлович – самый опасный боец в UFC. Поединок будет непростым – причём как для меня, так и для него. У меня в среднем самые короткие по продолжительности бои в UFC, а он на втором месте по этому показателю. Просто невероятно. Мы оба взрывные финишёры. Полагаю, в этом бою будет финиш. Он закончится досрочно. При этом мне кажется, что я намного умнее, мой IQ выше, чем у всех его предыдущих соперников. Буду использовать свой мозг в бою и выиграю умом», – сказал Аспиналл на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче:

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