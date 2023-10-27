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Гэтжи: жду боя с Махачевым в феврале или марте 2024 года

Гэтжи: жду боя с Махачевым в феврале или марте 2024 года
Джастин Гэтжи
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Обладатель титула BMF, американец Джастин Гэтжи рассказал, когда он хочет провести бой с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым. «Хайлайт» дал понять, что рассчитывает подраться с российским бойцом в начале 2024 года.

«Я ещё не вёл переговоры с UFC о бое с Махачевым. Тем не менее, жду поединка с Исламом в феврале или марте 2024 года. Готовлюсь именно к такому раскладу», — сказал американский спортсмен в интервью ютуб-каналу ESPN MMA.

Напомним, профессиональный рекорд Джастина Гэтжи в смешанных единоборствах составляет 25-4. В своём предыдущем поединке, состоявшемся 29 июля на турнире UFC 291, американский боец во втором раунде нокаутировал соотечественника, Дастина Порье. На счету Ислама Махачева 25 побед и одно поражение. 21 октября на турнире UFC 294 россиянин в первом раунде финишировал австралийца Александра Волкановски.

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