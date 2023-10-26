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Гэтжи: Махачев копирует мои движения. Он явно за мной следит

Гэтжи: Махачев копирует мои движения. Он явно за мной следит
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Двукратный претендент на титул UFC, американец Джастин Гэтжи считает, что российский боец Ислам Махачев копирует его движения.

«Я думаю, что Махачев копирует мои движения. Он явно следит за мной. Я с нетерпением жду боя с ним. Перед боем с Волкановски я сказал, что он не Хабиб — хотя я в этом не уверен», — сказал Гэтжи в эфире ESPN.

Напомним, 21 октября на турнире UFC 294, который состоялся в Абу-Даби, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев техническим нокаутом в первом раунде одолел обладателя титула UFC в полулёгком дивизионе Александра Волкановски. Благодаря этой победе российский спортсмен поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. В UFC россиянин провёл 15 боёв, в 14 из которых ему удалось победить.

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