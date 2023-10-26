Гэтжи: Махачев копирует мои движения. Он явно за мной следит

Двукратный претендент на титул UFC, американец Джастин Гэтжи считает, что российский боец Ислам Махачев копирует его движения.
«Я думаю, что Махачев копирует мои движения. Он явно следит за мной. Я с нетерпением жду боя с ним. Перед боем с Волкановски я сказал, что он не Хабиб — хотя я в этом не уверен», — сказал Гэтжи в эфире ESPN.
Напомним, 21 октября на турнире UFC 294, который состоялся в Абу-Даби, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев техническим нокаутом в первом раунде одолел обладателя титула UFC в полулёгком дивизионе Александра Волкановски. Благодаря этой победе российский спортсмен поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. В UFC россиянин провёл 15 боёв, в 14 из которых ему удалось победить.