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Экс-боец Bellator Янькова нокаутировала соперницу на турнире по кикбоксингу

Экс-боец Bellator Янькова нокаутировала соперницу на турнире по кикбоксингу
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Завершился поединок в рамках Открытого чемпионата и первенства стран ШОС Федерации кикбоксинга России, проходящего с 25 по 29 октября в Раменском.

Бывший боец американского промоушена Bellator россиянка Анастасия Янькова встретилась с представительницей Индии Моникой Гхаг.

В середине второго раунда Янькова, после своей двойки, пробила левый хай-кик, на который её соперница не успела отреагировать. Гхаг, пропустив тяжёлый удар в челюсть, упала, рефери не стал начинать отсчёт, зафиксировав нокаут.

Судейский вердикт: победа Анастасии Яньковой нокаутом во втором раунде.

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