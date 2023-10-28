Экс-боец Bellator Янькова нокаутировала соперницу на турнире по кикбоксингу

Завершился поединок в рамках Открытого чемпионата и первенства стран ШОС Федерации кикбоксинга России, проходящего с 25 по 29 октября в Раменском.

Бывший боец американского промоушена Bellator россиянка Анастасия Янькова встретилась с представительницей Индии Моникой Гхаг.

В середине второго раунда Янькова, после своей двойки, пробила левый хай-кик, на который её соперница не успела отреагировать. Гхаг, пропустив тяжёлый удар в челюсть, упала, рефери не стал начинать отсчёт, зафиксировав нокаут.

Судейский вердикт: победа Анастасии Яньковой нокаутом во втором раунде.