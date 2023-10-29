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Промоутер Хирн: возможно, Нганну подерётся с Энтони Джошуа

Промоутер Хирн: возможно, Нганну подерётся с Энтони Джошуа
Francis Ngannou
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Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о поединке бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и тяжеловеса Тайсона Фьюри. Хирн также отметил, что Нганну может встретиться Джонни Фишером или Энтони Джошуа.

«Достойная борьба от Нганну, но я не думаю, что он был очень впечатляющим. Я всё ещё думаю, что Джонни Фишер победил бы его за раунд. Возможно, Энтони Джошуа будет драться с ним теперь, когда он побил Тайсона Фьюри, но это не продлится и трёх раундов», — приводит слова Хирна Matchroom Boxing.

Напомним, в прошедшем поединке Фьюри и Нганну, несмотря на то, что Нганну отправил своего оппонента в нокдаун, британский боксёр-тяжеловес одержал победу раздельным судейским решением (96:93, 95:94, 94:95). Вероятно, следующим соперником Фьюри станет украинец Александр Усик, а будущий соперник Нганну так и не определён.

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