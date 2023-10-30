Дудакова: выход под песню «Я — русский»? Людям всегда будет что-то не нравиться

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова прокомментировала выход на свой поединок с американкой Джин Ю Фрей, прошедший в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), под песню «Я русский» исполнителя Shaman.

«Людям всегда будет что-то не нравиться. Мне написали тысячи людей, которые благодарили. Писали: «Спасибо за это, спасибо, что вышла под песню, дала возможность это прочувствовать, прослушать». Несмотря на то, что происходит в стране, люди давно скучают по такому небольшому патриотизму, потому что мы давно не можем выходить с флагами.

В России много хороших людей, национальность никак не компрометирует тебя, есть просто хорошие и плохие. Поэтому мне хотелось сделать небольшой праздник. Мне нравится именно эта песня, мне зашла и я вышла под неё. Многие пишут хорошее, есть те, кто пишет плохое, но они всегда будут.

Всегда есть те, кто сидит на диване и что-то пишет. Это нормальная практика. Даже есть любимый хейтер, он англоговорящий правда. Но он подписан, комментирует каждую публикацию. Я даже не блокирую, иногда сердечки посылаю. Люблю таких хейтеров, которые подписаны на тебя и делают тебе статистику», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.