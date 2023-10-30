Нганну рассказал о своём будущем в боксе

Бывший чемпион UFC, камерунский боец Фрэнсис Нганну высказался по поводу того, собирается ли он продолжить свои выступления в боксе.

«Я могу выступать и в боксе, и в ММА, ничто меня не остановит. Если у меня есть навыки для этого – почему бы и нет. Сейчас у меня есть контракт с PFL, планирую снова выступить в ММА, мне это нравится.

Подерусь в ММА, но продолжу и боксировать тоже. У меня никогда не было в планах забежать в бокс на один бой», – сказал Нганну после боя.

Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы, а один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.