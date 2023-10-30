Топовый кикбоксёр объяснил, почему Минеев должен нокаутировать Штыркова

Топовый кикбоксер Хаял Джаниев предположил, что поединок между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым может закончится нокаутом.

«Я думаю, что бой получится ярким, красивым и зрелищным. Думаю, что бой не дойдет до конца, закончится досрочно. Бой будет проходить на территории Владимира Минеева, кикбоксинг — это его стихия.

Иван Штырков в последнее время набирает в стойке, проводит бои по боксу, но кикбоксинг — это все-таки территория Владимира. Шансы большие у Минеева. 70 на 30 — победа Владимира. Думаю, что будет нокаут!», — сказал Джаниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Отметим, что первый бой между Штырковым и Минеевым состоится 18 ноября в Сочи, а вторая встреча пройдет в Екатеринбурге на турнире RCC в течение ближайшего года.