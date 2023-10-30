Читатели «Чемпионата» не согласны с решением поединка Фьюри — Нганну

Большинство читателей «Чемпионата», принявших участие в опросе по поводу поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, оказалось не согласно с решением судей.

Напомним, в минувшие Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился боксёрский вечер, в главном событии которого британский боксёр Тайсон Фьюри встретился с камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Поединок продлился все десять раундов и завершился победой британца раздельным решением судей. При этом в третьем раунде британец побывал в нокдауне.

Всего в опросе приняло участие 5609 человек. 46% респондентов посчитали, что победу в этом поединке должен был одержать Нганну, 34% проголосовали за то, что бой оказался ничейным и лишь 20% назвали исход справедливым.