Пакьяо рассказал, что ведёт переговоры о реванше с Мейвезером

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо рассказал, что он ведёт переговоры с непобеждённым Флойдом Мейвезером по поводу реванша.

«В декабре этого года у меня состоится выставочный бой. В Японии. Мы работаем с Флойдом Мейвезером. Можем устроить профессиональный поединок, если он захочет. Переговоры продолжаются.

Бой с Конором Макгрегором? Он больше не дерётся», – сказал Пакьяо на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в августе 2021 года, Пакьяо уступил кубинцу Йорденису Угасу единогласным судейским решением и лишился титула WBA (Super) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Примечательно, что на момент поединка 42-летний филиппинец был самым возрастным чемпионом в истории этого дивизиона.