Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Фьюри высказались о реванше с Нганну

В команде Фьюри высказались о реванше с Нганну
Комментарии

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что открыт для сотрудничества с MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну после нашумевшего выступления камерунца в бою с его подопечным.

«После этого боя он стал огромной звездой, героем. Теперь он может выступать в больших боях, и я проведу встречу с его людьми, чтобы обсудить совместную работу. Матч-реванш может оказаться столь же масштабным, как и поединок с Усиком.

Я предложу ему элитный бой. Он крепкий атлет. После этого боя он попадёт в топ-10 рейтинга, и дал бы ему шанс против любого из первой десятки. Думаю, что прямо сейчас он бы побил пятерых из десяти», — приводит слова Уоррена Boxing News.

Материалы по теме
Майк Тайсон ответил, победил ли Нганну в бою с Фьюри
Материалы по теме
Почему Нганну выглядел лучше Фьюри? Разбираем все детали сенсационного боя
Почему Нганну выглядел лучше Фьюри? Разбираем все детали сенсационного боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android