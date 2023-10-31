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Как закончится бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла?

Как закончится бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла?
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В ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 295, участие в котором примут россиянин Сергей Павлович и британский боец Том Аспиналл. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос – как закончится бой Павловича и Аспиналла?

Напомним, в последнем бою, который проходил в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с американцем Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. В настоящий момент Сергей занимает второе место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта.

Аспиналл в последнем поединке одолел поляка Марчина Тыбуру. Сейчас Том четвёртый в рейтинге тяжеловесов.

Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC:

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