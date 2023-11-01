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Льюиса арестовали за превышение скорости перед турниром UFC Fight Night 231

Льюиса арестовали за превышение скорости перед турниром UFC Fight Night 231
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Американский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис был арестован в Техасе за сильное превышение скорости.

Согласно судебным документам округа Харрис, 38-летнему Льюису было предъявлено обвинение в неосторожном вождении, и он был отпущен под залог в $ 100.

Телеканал Fox 26 в Хьюстоне сообщил со ссылкой на власти, что Льюис, предположительно, свернул с одной из полос движения, и что во время инцидента на дороге находились школьные автобусы.

Льюис должен вернуться в суд 27 декабря.

В активе Деррика Льюса теперь 27 побед и 11 поражений. Перед поединком с Лимой он уступил Сергею Спиваку, который победил удушающим приёмом. Недавно американец переподписал контракт с UFC.

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