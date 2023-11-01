Алмейда выразил желание страховать бой Павлович — Аспиналл

Бразильский боец смешанных единоборств, девятый номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Жаилтон Алмейда выразил желание страховать бой между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Только что разговаривал с Алмейдой. Он хочет страховать титульный поединок, если бой с Дерриком Льюисом, который состоится в субботу в Сан-Паулу, пройдёт по его сценарию», — написал инсайдер Кевин Айоле в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, который проходил в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с американцем Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. Сергей сейчас занимает второе место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта.

Аспиналл в предыдущем поединке одолел поляка Марчина Тыбуру. Сейчас Том является четвёртым в рейтинге тяжеловесов.