Промоутер Усика: Кличко не повезло с Фьюри, он бы победил в 10 боях из 10

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, считает, что поражение легендарного украинца Владимира Кличко в поединке с Тайсоном Фьюри является неудачным стечением обстоятельств.

Напомним, поединок Кличко и Фьюри состоялся в ноябре 2015 года в Германии и завершился победой британца единогласным судейским решением (115-112, 116-111, 115-112).

«Все знают о Тайсоне с тех пор, как он подрался с Кличко. Кличко проиграл Тайсону Фьюри, потому что у него был неудачный вечер. Он бы победил в десяти случаях из десяти, но та ночь стала совпадением факторов, которые привели к поражению. Вероятно, Фьюри столкнулся с этим в бою с Нганну», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.