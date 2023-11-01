Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Усика: Кличко не повезло с Фьюри, он бы победил в 10 боях из 10

Промоутер Усика: Кличко не повезло с Фьюри, он бы победил в 10 боях из 10
Комментарии

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, считает, что поражение легендарного украинца Владимира Кличко в поединке с Тайсоном Фьюри является неудачным стечением обстоятельств.

Напомним, поединок Кличко и Фьюри состоялся в ноябре 2015 года в Германии и завершился победой британца единогласным судейским решением (115-112, 116-111, 115-112).

«Все знают о Тайсоне с тех пор, как он подрался с Кличко. Кличко проиграл Тайсону Фьюри, потому что у него был неудачный вечер. Он бы победил в десяти случаях из десяти, но та ночь стала совпадением факторов, которые привели к поражению. Вероятно, Фьюри столкнулся с этим в бою с Нганну», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Материалы по теме
Фроч: Владимир Кличко мог бы стать спарринг-партнёром Усика перед боем с Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android