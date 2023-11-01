В команде Магомеда Исмаилова работают над организацией боя с Дарреном Тиллом

Рамазан Исмаилов, брат и тренер звёздного российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, сообщил, что их команда работает над организацией боксёрского поединка с бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британцем Дарреном Тиллом.

«Противостояние с Дарреном Тиллом обсуждается. Со дня на день картина будет ясна. Речь идёт о боксе на турнире RCC. Мы ждём подтверждения», — приводит слова Исмаилова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Тилл решил покинуть UFC в 2023 году, потерпев пять поражений в последних шести боях. В своём последнем выступлении на турнире UFC 282 в декабре британец уступил удушающим приёмом в третьем раунде южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.