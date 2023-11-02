Павлович: рад, что выпала возможность подраться за пояс, я долго шёл к этому

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, высказался о предстоящем поединке с британцем Томом Аспиналлом. Он состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сразятся за временный пояс.

«Чувствую себя очень хорошо. Рад, что мне выпала такая возможность подраться за пояс, потому что я шёл к этому долгое время, ступень за ступенью. Как я всегда говорил, что бой — это вершина айсберга, а под водой не видно колоссальной работы. Я себя чувствую хорошо, позитивно, готов на все 100%. Сейчас в голове нет такого, что это было спонтанное решение, что мне досталось лёгком обходным путём. В принципе к этому всё шло, я знал, куда иду и чего хочу, поэтому это результат тяжёлой и упорной работы. Я на правильном пути и рад этому. Как вы знаете, у меня два года были травмы, долго восстанавливался и тогда я очень много работал, трудился, всегда была цель, и я шёл к ней маленькими шагами», — сказал Павлович в интервью UFC Eurasia.

Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC: