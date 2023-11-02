Павлович объяснил, почему его не волнует количество времени на подготовку к титульнику

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, признался, что был психологически готов к неожиданно возникшему варианту поединка с представителем Великобритании Томом Аспиналлом. Их бой пройдёт 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«После победы над Кёртисом Блэйдсом, я слышал, что победитель этого боя будет драться за титул. Так что я ждал своего часа. Я тренируюсь, не вылезаю из зала. Десять лет профессиональной карьеры, тут уже не имеет значения, три месяца подготовки есть или сколько, здесь важен опыт прошлых боёв, опыт прошедших лет. Ты идёшь к цели, и когда перед тобой возможность подменить, если кто-то из соперников снимется, то надо быть к этому готовым ментально. И я был готов», — сказал Павлович в интервью UFC Eurasia.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче: