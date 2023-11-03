Эдди Хирн: всегда думал, что Джошуа победит Фьюри, но теперь я в этом абсолютно уверен

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о планах Энтони Джошуа на ближайший год, заявив о возможности боксёрского поединка с Фрэнсисом Нганну, а также отметил, что всегда считал Джошуа сильнее Тайсона Фьюри.

«Так как мы начинаем планировать следующие 6-12 месяцев работы Эй Джея [Энтони Джошуа], мы просто хотим знать, возможен ли вариант боя с Нганну. Мы могли бы провести этот ивент в Саудовской Аравии или другой стране Ближнего Востока. Африка звучит невероятно — смогут ли они найти на это деньги? Я не знаю. Внезапно битва между двумя гигантами, высеченными из камня, превратилась бы в масштабную битву. Мы определённо готовы рассмотреть такой вариант.

Мир ММА верит, что Нганну побеждает всех. Когда я встретил Нганну, он пытался протолкнуть идею боя Эй Джея против Нганну в Африке. Я тогда говорил об этом с Эй Джеем, и он сказал, что хочет попытаться завоевать титул чемпиона мира в тяжёлом весе прямо сейчас.

Я всегда был убеждён, что Эй Джей победит Тайсона Фьюри, но теперь, посмотрев этот бой, я в этом абсолютно уверен. Я не верю, что его сопротивление удару такое же, я не верю, что он всё тот же боец. Возможно, бои с Деонтеем Уайлдером что-то из него вымотали», — сказал Хирн в интервью BBC.