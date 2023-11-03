«Павлович – самый мощный ударник UFC на данный момент». Уиттакер – о россиянине

Экс-обладатель титула UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер рассказал, что думает о россиянине Сергее Павловиче, которому в скором времени предстоит поединок с англичанином Томом Аспиналлом за временный пояс чемпиона в тяжёлом весе.

«Павлович – самый мощный ударник в UFC на данный момент. Он дрался с топовыми тяжеловесами и очень убедительно их побеждал.

Я бы хотел увидеть бой Павловича против Джона Джонса, посмотреть на его невероятно тяжёлые руки и выяснить, сможет ли он выиграть», – сообщил Уиттакер в интервью The MMArcade Podcast.

Напомним, поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

В последнем бою, проходившем в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Сергей встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.