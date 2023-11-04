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«Я съем тебя, как лев». Российский тяжеловес обратился к Тайсону Фьюри

«Я съем тебя, как лев». Российский тяжеловес обратился к Тайсону Фьюри
Тайсон Фьюри
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Российский боксёр Арсланбек Махмудов ответил на оскорбления со стороны британского тяжеловеса Тайсона Фьюри.

Отметим, что ранее Фьюри оскорбил Махмудова, назвав «Ассбеком».

«Честно, я бы хотел подраться с Фьюри, потому что он начал говорить дерьмо обо мне и моём имени. Ты не имеешь права так говорить. Если ты мужчина, скажи мне это в лицо.

«Ассбек»? Я его просто уничтожу, если он сможет увидеть, что я с ним сделаю. Это моя личная жизнь, ты не имеешь права смеяться над этим. Ты можешь сказать: «Я его побью и так далее». Но нельзя затрагивать такие темы. Нельзя оскорблять имя, религию, страну. Имя Арслан означает лев, и он однажды придёт за тобой, Тайсон, и съест тебя», – сказал Махмудов в интервью Boxing King Media.

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