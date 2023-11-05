Бывший соперник Ломаченко приговорён к пожизненному заключению

Пуэрториканский боксёр-профессионал Феликс Вердехо приговорён к пожизненному заключению за убийство своей беременной любовницы, Кейшлы Марлен Родригес, сообщает издание BoxingScene.

Напомним, инцидент произошёл в апреле 2021 года. Вердехо встретился с Родригес, хотевшей обсудить с ним своё положение, в машине и, ударив её по лицу и лишив сознания, накачал наркотиками, а затем вместе с сообщником сбросил с моста. Также известно, что Вердехо совершил выстрел в погибшую.

В настоящий момент у боксёра есть две недели на обжалование решение суда.

Феликсу Вердехо 30 лет. Пуэрториканец является бывшим членом национальной команды и выступал на Олимпиаде-2012, где уступил в четвертьфинале будущему победителю турнира украинцу Василию Ломаченко.

В профессионалах Вердехо дебютировал в том же 2012 году и за карьеру провёл 29 боёв, в 27 одержав победы.