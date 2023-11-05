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Джермалл Чарло вернётся на ринг 26 ноября

Джермалл Чарло вернётся на ринг 26 ноября
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Действующий чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) вернётся на ринг 26 ноября в Лас-Вегасе (США).

Соперником Чарло станет бывший временный чемпион WBA в первом среднем весе (до 63,5 кг) американец Хосе Бенавидес-младший (28-2-1, 19 KO). Боксёру 31 год. Он выступает на профессиональном ринге с 2010 года и дважды проигрывал чемпионам мира, соотечественникам Теренсу Кроуфорду и Дэнни Гарсии.

Сообщается, что на кону поединка Чарло и Бенавидеса не будет титула, встреча рассчитана на десять раундов.

Напомним, Джермалл Чарло не выступал с июня 2021 года, когда в четвёртой защите титула победил единогласным судейским решением мексиканца Хуана Монтиэля.

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