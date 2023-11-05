Опубликованы судейские записки боя Рината Фахретдинова и Элизеу Дос Сантоса

В бразильском Сан-Паулу проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В рамках предварительного карда россиянин Ринат Фахретдинов встретился с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом. Бой продлился все три раунда и завершился вничью.

Согласно опубликованным судейским запискам, один из судей посчитал результат 29:28 в пользу бразильца, а двое других ничью — 28:28.

Судейские записки Фото: Телеграм-канал UFC Russia

Ранее Фахретдинов одержал 23 победы и потерпел одно поражение в смешанных единоборствах. На счету дос Сантоса 24 победы и одно поражение.

В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы – бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис. В соглавном бою бразилец Габриэль Бонфим встретится с представителем Дании Николасом Далби.