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В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) прошёл турнир UFC Fight Night 231. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков.

Все результаты турнира UFC Fight Night 231

Жаилтон Алмейда победил Деррика Льюиса единогласным решением (50-44, 50-44, 50-45)

Николас Далби победил Габриэля Бонфима техническим нокаутом (Раунд 2, 4:33)

Родриго Насименто победил Дон'Тэйла Мэйса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Кайо Борральо победил Абусупьяна Магомедова единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Элвес Бренер победил Кайнана Крущевски нокаутом (Раунд 1, 4:01)

Бой Родолфо Виейры и Армена Петросяна отменён, Армену стало плохо перед турниром

Бой Рината Фахретдинова и Элизеу дос Сантоса решением большинства судей (29-28, 28-28, 28-28) завершился в ничью

Витор Петрино победил Модестаса Букаускаса нокаутом (Раунд 2, 1:03)

Анджела Хилл победила Денис Гомес единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Эдуарда Моура победила Монтсеррат Руис техническим нокаутом (Раунд 2, 2:14)

Марк Диакези победил Кауе Фернандеса раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27)