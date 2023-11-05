«Для своего веса он просто плита». Павлович – о чемпионе UFC Махачеве

Российский тяжеловес Сергей Павлович, которому в скором времени предстоит поединок с британцем Томом Аспиналлом на UFC 295, рассказал о совместных тренировках с чемпионом американского промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Что помню из тренировок с Исламом Махачевым? Очень хороший опыт был, хорошо поднабрал. Ребята были очень крепкие. Хоть вес и намного меньше, но очень техничные и очень сильные физически. И выносливые. Так что это был отличный опыт для меня.

Мог ли Ислам реально навязать мне борьбу? Знаешь, если я полностью включался, я вставал, но я понимал, что для своего веса это просто плита. У нас разница-то огромная в весе, так что я за счёт физики вставал. А именно для своего веса или даже килограммов на 10 больше это конкретная плита, из-под которой очень тяжело подняться», – приводит слова Павловича Sport24.