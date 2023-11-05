Хавьер Мендес дал прогноз на бой Павлович – Аспиналл на UFC 295

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес поделился ожиданиями от предстоящего боя россиянина Сергея Павловича с британцем Томом Аспиналлом, который пройдёт в рамках UFC 295.

«Я очень жду этот бой, потому что тренировал Сергея шесть лет назад. Он был ещё «зелёным», но уже очень перспективным и талантливым, очень мощным.

Очень сложно выделить фаворита боя, потому что Том — крепкий боец. Но я поставлю на победу Сергея, потому что не знаю Тома [лично]. Всем сердцем верю в победу Павловича», – сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Бойцы сразятся за временный пояс чемпиона в тяжёлом весе. Их очный поединок пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 11 на 12 ноября.

Отметим, что Павлович провёл в ММА 19 боёв и одержал 18 побед. На счету Аспиналла 13 побед в 16 поединках.