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Павлович – о бое с Аспиналлом: крепкий и голодный противник, но я готов на 100%

Павлович – о бое с Аспиналлом: крепкий и голодный противник, но я готов на 100%
Сергей Павлович
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Российский тяжеловес Сергей Павлович поделился ожиданиями от поединка с британцем Томом Аспиналлом, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 11 на 12 ноября на турнире UFC 295.

«Крепкий парень, который может бить, бороться. Физически крепкий. Голодный — подчеркну это слово, потому что и я очень голодный до этого пояса. Я говорю, я готов на все 100%. Бой покажет. Это будет очень интересное зрелище, никто никому не собирается уступать», – приводит слова Павловича Sport 24.

В последнем бою, проходившем в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, Сергей встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.

Отметим, что Павлович провёл 19 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Аспиналла 13 выигрышей в 16 поединках.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Том Аспиналл
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