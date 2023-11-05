Сергей Павлович рассказал о навыках борьбы в партере

Российский тяжеловес Сергей Павлович в преддверии поединка с британцем Томом Аспиналлом рассказал о своей борьбе в партере.

«Камил Гаджиев сказал, что у меня был «плохой партер»? Не скажу, что это так. Просто я никогда им не пользовался. Он не нужен мне был, грубо говоря. Никогда не включался на 100%, потому что понимал: в бою я это использовать не буду. Основные вещи я всегда понимал, возился нормально. Конечно, с того времени я работал над всеми аспектами, очень много работал. Потому что я понимал, куда собираюсь идти и что мне нужно.

Понимал, что будут ребята, которые умеют хорошо бить ногами, хорошо бить руками, хорошо бороться. У которых будет хорошее джиу-джитсу. И соответственно, ты должен… не то чтобы должен — обязан подтягивать все аспекты. Чтобы как минимум если и не собираешься работать в этой плоскости, то хотя бы должен понимать, например, джиу-джитсу. Чтобы защититься от какого-то приёма, ты должен понимать, что можно сделать из той или иной позиции. В любом случае какой-то уровень джиу-джитсу должен быть. И так — касательно всех аспектов», – приводит слова Павловича Sport24.