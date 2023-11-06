Дивнич: хочу побоксировать с Хабибом и Исламом Махачевым

Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич заявил о желании провести боксёрские поединки со звёздными соотечественниками и чемпионами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

«Попробовать себя в профессиональном боксе? Почему нет? В зависимости от предложения и оппонента. Выходить с профессиональным боксёром смысла нет. Но если это представитель MMA, то это было бы интересное противостояние. Опять же, Магомед Исмаилов бился с Иваном Штырковым – интересная история. Можно было бы сделать что-то такое. С Хабибом бы побился. И с Исламом Махачевым», — сказал Максим Дивнич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.