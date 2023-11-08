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Глава RCC: для Шлеменко бой с Иличем — принципиальный

Глава RCC: для Шлеменко бой с Иличем — принципиальный
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Глава RCC Николай Клименко высказался о предстоящем реванше между звёздным российским бойцом ММА Александром Шлеменко и представителем Сербии Александром Иличем. Поединок состоится на турнире RCC 17 15 декабря в Екатеринбурге.

«Практически сразу после первого поединка мы задумались над реваншем. Бой закончился быстро, логично было увидеть более полноценное противостояние.

Илич шокировал всех своей победой, и сейчас у него есть возможность доказать, что это был не просто лаки панч, а закономерный результат. Очевидно, что Александр преследует противоположные цели — этот реванш для него принципиальный», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Резников раскритиковал Шлеменко за конфликт с соседом:

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