Самый странный конфликт Шлеменко. Звезда ММА годами воюет с соседом из-за забора

В карьере известного российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко были самые разные конфликты, но есть один, который выбивается из общего ряда.

Дело в том, что у Шторма есть дом в посёлке СНТ «Простор». И там у него на постоянной основе возникают конфликты с местным активистом Олегом Геннадьевичем, который живёт на соседней улице. Он стал инициатором возведения сплошного забора из металлической сетки, который буквально разделил посёлок на две части. Одним из пострадавших и оказался Александр Шлеменко, причём ограждение и вовсе отрезало его от возможности подъезжать к дому. В итоге он просто выломал одну секцию забора, чтобы обеспечить себе возможность заезжать.

История началась довольно давно, ещё в июне прошлого года боец жаловался на сложившуюся ситуацию: «Как я могу попасть в свой дом? Два въезда должно быть в посёлок, это для пожарной, для скорой. А я как? Оттуда я заезжаю — в забор упираюсь, отсюда я вообще подъехать не могу. Я этот забор перелетать должен? Мне не оставили другого выбора. У меня нет возможности сюда попасть из-за этого забора».

Однако, стоит отдать должное, Александр пытается решить проблему мирным путём: «Если сейчас пригласить геодезистов, то они покажут, что мы восстановили координаты и есть смещение на четыре метра. Я не привык обвинять людей просто так, что кто-то это специально делает. Возможно, произошла какая-то ошибка, и только суд может рассудить нас по закону».

Суд, к слову, пока занимает сторону тех, кто хочет видеть забор на территории посёлка. Тяжбы длятся уже три года, и всё это время Шлеменко выламывает секцию забора, а инициативный сосед снова её восстанавливает. Более того, он уже подал порядка 60 исков в суд по вопросам, касающимся этого забора. Александр терпит, но ситуация в его пользу пока никак не решается. А Олег Геннадьевич и вовсе уверен, что просто металлической сетки недостаточно и в целях безопасности нужно укрепить ограждение.

История, возможно, так и осталась бы на задворках, но тут тему поднял казахстанский боец ACA Артём Резников. У него с Шлеменко есть серьёзный конфликт, спорщики активно используют в адрес друг друга самые разные эпитеты от «балабола» до «терпилы». И вроде бы Резников выразил желание закончить интернет-баталии и решить вопросы в честном поединке, но сам же задал новый виток в этой истории.

Артём выложил видео в социальных сетях, где видно небольшой фрагмент спора между Шлеменко и тем самым соседом. Никакого рукоприкладства, но разговор явно на повышенных тонах, а следом Александр несёт к дому Олега Геннадьевича ту самую выломанную секцию забора и бросает её к нему во двор. Резникову такое не понравилось: «Вот оно воспитание уважать старших. Сначала докапывается до взрослого мужика, а потом в его ограду кидает железную сетку. А его сын тем временем кидает камень то ли в окно, то ли просто в дом».

Возможно, Резников не в курсе контекста трёхлетней ссоры Шторма с соседом, но ещё более вероятно, что это попытка снова поджечь затухающий конфликт. С точки зрения медийности вполне объяснимый ход. Впрочем, Шлеменко пока никак на это не отреагировал.