«UFC продвигает Тома, но Сергей созрел для пояса». Калмыков — о бое Павловича и Аспиналла

Известный российский боец ММА Мухамед Калмыков поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом. Он пройдёт в рамках турнира UFC 295. Как считает Калмыков, Павлович достоин чемпионского пояса.

«Думаю, посмотрю бой в записи. Видно, что UFC больше продвигает Аспиналла. Павловичу дают меньше медиа. А я уверен, что Сергей победит. Он думающий панчер, с таким очень тяжело драться. Если проанализировать карьеру Павловича, можно увидеть постоянный рост в боях. Он созрел, чтобы стать чемпионом», — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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