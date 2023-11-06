Поражение нокаутом от Оверима и двухлетний простой. Как Павлович начинал свой путь в UFC

В ночь на 12 ноября российский боец в тяжёлом весе Сергей Павлович станет одним из главных хедлайнеров турнира UFC 295 в Нью-Йорке и сразится с британцем Томом Аспиналлом за временный пояс.

Титульный шанс — отличная и заслуженная награда Сергея, который идёт на убойной серии из шести нокаутов в первых раундах. Однако путь Павловича в главном ММА-промоушене начинался далеко не так ярко и не так гладко. Но обо всём по порядку.

Сергей, как бы это банально ни звучало, с детства фанател от смешанных единоборств. Он рассказывал, как скупал диски с боями UFC и тогда же понял, что ему нравится этот вид спорта. Ну а затем всё по классике, Павлович узнал про Фёдора Емельяненко и стал его фанатом: «Он повлиял на мою карьеру. Я с детства следил за боями, а победы Фёдора стали мотивацией. Он вдохновлял меня, приятно, что есть в стране такой непобедимый боец. Думаю, что Емельяненко мог бы стать чемпионом UFC, если бы ему предложили бой. Я бы сам никогда не согласился на бой с ним, Фёдор — легенда, я вырос на его поединках и слишком его уважаю».

Вопреки тому, что показывает Павлович в октагоне сейчас, начинал он путь в греко-римской борьбе и занимался ею до 11-го класса, а после службы в ВДВ освоил боевое самбо и армейский рукопашный бой. Карьера Сергея в профессиональных ММА началась с Fight Nights, там он выдал 12 побед подряд, девять из которых нокаутами, ещё три — единогласными решениями судей. Среди прочих была победа в титульном поединке с Михаилом Мохнаткиным и защита пояса в бою с Кириллом Сидельниковым. Чуть ранее, в 2016 году, Павлович начал тренироваться в команде Eagles MMA, которую основал Хабиб Нурмагомедов, тогда же его дела начали вести Ризван Магомедов и Али Абдель-Азиз, который и организовал нокаутёру контракт с UFC.

В 2018 году Павлович дебютировал в промоушене. В соперниках был легендарный Алистар Оверим, у которого тогда уже начался спад. Бой прошёл в Пекине и завершился провалом российского бойца. Были проблемы и с тем, чтобы точно бить, возникли проблемы в клинче и на нижнем этаже — Оверим легко сбил Сергея подсечкой и уверенно отбился от двух попыток провести тейкдаун. В итоге — поражение нокаутом в первом раунде. Позже Павлович объяснял слабое выступление: «С ментальностью у меня никогда не было проблем. При подготовке к бою с Оверимом проблема была с акклиматизацией. Мы прилетели не заблаговременно. А ментально у меня было всё в порядке, так и осталось. У меня был тогда юношеский максимализм, думал: «Да ладно, ничего страшного с этой акклиматизацией». Все будет чётко и нормально. После этого я понял, что если я профессиональный спортсмен, то должен намного серьёзнее относиться ко всем этим вещам».

Права на видео принадлежат UFC Eurasia. Посмотреть его можно на YouTube-канале UFC Eurasia.

Павлович закрыл поражение двумя победами — над Марсело Голмом и Морисом Грином. Сергей был уже более расчётливым и нокаутировал обоих соперников, тогда же он и продемонстрировал свои навыки во всей красе. Казалось бы, что сейчас дела россиянина пойдут на лад, но впереди были новые трудности. Для начала мир содрогнулся от пандемии коронавируса, и о боях на время пришлось забыть. На август 2020 года Павлович получил француза Сириля Гана, но тут помешала травма. Сергей выбыл на год из-за травмы связок колена и последующей операции. Возвращение Десантника в октагон запланировали на сентябрь следующего года, там Павлович должен был сойтись со своим нынешним соперником Томом Аспиналлом в Лондоне. Уже была даже афиша предстоящего поединка, но турнир неожиданно перенесли в США, из-за проблем с визой россиянин не смог вылететь на бой, и его заменил Сергей Спивак. Простой Павловича продолжался, и спустя три месяца по тем же причинам сорвался бой с Таннером Босером.

Полноценное возвращение состоялось в марте 2022 года, спустя два года и пять месяцев после поединка с Грином: «Чем занимался 2,5 года во время простоя? Пахал как следует, восстанавливался после операции и потом долгое время тренировался, тренировался, тренировался. На самом деле, это самый долгий лагерь, который был в моей жизни. Отмена боя, полноценный лагерь прошёл – не получилось, отменилось. Чуть отдохнул, начал к следующему поединку готовиться. Поэтому прямо такой трудовой лагерь был».

Павлович вернулся и выдал ещё четыре победы нокаутами. Теперь Сергей вышел на заслуженный титульный бой и готов продемонстрировать свою мощь в очередной раз.

Бой Павловича с Аспиналлом пройдёт на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в ночь на 12 ноября. Бои основного карда UFC 295 начнутся в 6:00 по мск.